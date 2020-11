LA CACCIA AL PERSONALE

BELLUNO «È la prima volta che abbiamo più richieste di accesso ai corsi di oss rispetto ai posti che possiamo offrire». Maria Chiara Santin, amministratore unico Asca e rappresentante dei presidenti dei Centri servizi per gli anziani bellunesi, lo confida con entusiasmo. Uno dei problemi che attanaglia le case di riposo, in questo periodo di forte emergenza, è infatti la mancanza di personale. La notizia confortante è che arriveranno presto nuove forze. Ma solo tra le fila degli operatori socio sanitari. Il personale infermieristico, invece, rimarrà in forte crisi.

L'OFFERTA

In provincia sono stati autorizzati tre corsi per oss che cominceranno tra due settimane a Belluno, Feltre e Longarone. Ci sono 90 posti in totale (30 per ogni sede). «Il limite è già stato superato racconta Maria Chiara Santin Basti pensare che solo a Belluno si sono presentate 74 persone. Di queste, 70 sono state dichiarate idonee. L'obiettivo è che tutti possano accedervi, quindi verranno chiesti corsi aggiuntivi, anche se la Regione ne aveva già ipotizzati altri in primavera». Inoltre saranno corsi più brevi. Le ore rimarranno le stesse, circa un migliaio, ma condensate in modo da poter aumentare l'organico delle case di riposo nel minor tempo possibile. Si spera, quindi, che le persone dichiarate idonee procedano con l'iscrizione e non si tirino indietro all'ultimo momento.

IL PROGETTO

«Rimane però il dramma degli infermieri riflette Santin Se i corsi per oss possono essere velocizzati, non possiamo dir lo stesso per l'università di Infermieristica che prevede un percorso di tre anni. Gli infermieri sono i pilastri delle case di riposo e siamo in forte difficoltà». Al momento ci sono due progetti ad hoc coordinati dal Rotary club Belluno che, tra le altre cose, ha deliberato 30 borse di studio per operatori socio sanitari. Per quanto riguarda gli infermieri è stato avviato un dialogo con Uripa, l'associazione veneta delle rsa, per una collaborazione strutturale con le università albanesi. Maria Chiara Santin, in qualità di presidente del Rotary club, spiega che «il percorso e il titolo sono uguali a quelli italiani. Non dovrebbero quindi seguire corsi aggiuntivi e sarebbero già pronti a entrare in servizio». In parallelo c'è un rapporto costante tra il Rotary club bellunese e l'Ufficio lavoro di Ragusa. Qualcuno sarà disposto a lavorare tra le Dolomiti? E soprattutto: di che tempi stiamo parlando? «Non voglio fare previsioni conclude Santin Noi stiamo lavorando senza sosta e spingendo affinché tutto si realizzi presto. Importante anche mantenere quanto è stato fatto finora, trovando un giusto equilibrio tra gli interventi di solidarietà tra le case di riposo e quelli dell'azienda sanitaria».

OSPEDALI

In forte sofferenza anche gli ospedali che devono sostenere un carico di lavoro sempre più elevato tra nuovi positivi, nuovi ricoveri e numeri impressionanti di tamponi eseguiti giornalmente. Lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri, «in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», è stato prorogato al 31 gennaio 2021. Per questo motivo la Regione Veneto ha dato carta bianca alle usl locali sul tema delle assunzioni. Il drive-in di Belluno, ora aperto 24 ore su 24, potrà contare su cinque nuovi medici neo-laureati di 25 e 26 anni: Jacopo Rizzardini, Francesca Pante, Lisa Entilli, Martina Zerbinati e Anna Laura De Pasqual. Infine sono stati assunti anche due autisti di ambulanza: Alberto Speranza e Denis Zanella, di 30 e 37 anni.

D.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA