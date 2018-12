Operatori arrabbiati: «Perderemo clienti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIROVIGO Non sono contenti i commercianti di via Mazzini. Tra domani e giovedì dovrebbe entrare in vigore la nuova circolazione per le vie Verdi e IV Novembre, piazzale Soccorso e via Silvestri che di fatto, andrà ad alleggerire il traffico di viale Trieste. Questo, però, comporterà un minore flusso veicolare anche su via Mazzini, strada principale a oggi per raggiungere il tribunale in via Verdi. Nel tratto tra quest'ultima e viale Trieste di via Mazzini, i commercianti cominciano a preoccuparsi seriamente degli effetti negativi...