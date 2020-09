IL CONTAGIO

BELLUNO «Nella giornata odierna ci è stato comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda Usl Dolomiti che un dipendente che ha eseguito il terzo test diagnostico nella giornata di venerdì 25 settembre 2020 è risultato positivo». Così la Residenza Gaggia Lante che proprio questa mattina doveva riaprire ai familiari degli ospiti, ha comunicato il nuovo contagio. Ma la stessa casa di riposo ha tranquillizzato i familiari, le visite oggi ci saranno regolarmente: «Da un confronto avvenuto oggi pomeriggio riteniamo infatti importante garantire questa possibilità di incontro ai nostri anziani, nella consapevolezza che le misure precauzionali messe in atto per le visite siano per ora sufficienti a garantire la sicurezza e prevenire possibili trasmissioni del virus». Diciotto, compreso l'operatore, i nuovi positivi in provincia di Belluno registrati nelle ultime 24 ore. A renderlo noto è stato il Dipartimento di Prevenzione dell'Usl Dolomiti che informa anche che il Covid è planato a San Vito di Cadore.

BIMBA POSITIVA

Qui, in seguito alla positività di una bambina della scuola Primaria, è stato attivato il protocollo scuola con la quarantena dell'intera classe e la programmazione di tamponi per 22 compagni di classe, 2 insegnanti ed 1 operatore scolastico. Insomma: le ultime 24 ore di attività laboratoristica sono state molto intense, hanno registrato nuove positività ed anche qualche problema. Nel corso del pomeriggio si è infatti verificato un rallentamento nella comunicazione degli esiti dei referti a causa di un problema del sistema informatico che ieri sera l'Azienda stava ancora cercando di risolvere. Fra gli altri casi di positività conteggiati dal bollettino quotidiano emesso ieri dall'Azienda, 9 sono stati registrati in soggetti, contatto di caso afferenti al focolaio che interessa i Comuni di San Pietro e Santo Stefano di Cadore; 2 per contatti di un caso di focolaio familiare-lavorativo già noto all'Ulss; 4 sono soggetti già in isolamento in quanto sintomatici; la serie si conclude con un anziano del Comelico ricoverato nel reparto di Malattie Infettive a Belluno ed un'anziana diagnosticata al Pronto Soccorso di Feltre ed in seguito ricoverata poi sempre al San Martino. «Per tutti i casi fa sapere il Dipartimento di Prevenzione - è stato prontamente attivato fin da stamane ed è tutt'ora in corso un accurato il contact tracing».

IL CONTROLLO IN COMELICO

Per quanto riguarda il focolaio di Santo Stefano e San Pietro per il quale oggi saranno valutate eventuali ulteriori azioni a tutela della salute pubblica nella tarda serata di ieri si registravano complessivamente 41 positivi: 22 a San Pietro, 19 a Santo Stefano. Altri casi sono presenti anche nei vicini comuni di Comelico Superiore (10), San Vito di Cadore (5) Pieve di Cadore (5). Complessivamente per questi 5 Comuni sono state poste in quarantena 143 persone. Centoventisette i tamponi eseguiti fra Belluno (95) e Feltre (32). Da oggi, lunedì 28 settembre, a Caprile (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19) e Tai di Cadore (martedì, giovedì, sabato dalle 17 alle 19) al via anche tamponi in modalità drive-in per bambini, ragazzi e adulti frequentanti la scuola.

Giovanni Santin

