Operaio spesso all'estero per lavoro, lascia la moglie e due figlie

MEOLO Incredulità e dolore a Meolo per il tragico incidente in cui ha perso la vita il sessantenne Tiziano Cattai. «E' una tragedia tremenda, una morte atroce: carbonizzato nell'auto» commenta la sindaca Loretta Aliprandi. Sembra che l'uomo stesse rincasando dal lavoro, poco dopo la mezzanotte di ieri, quando la Fiat Punto su cui viaggiava è stata tamponata da una Mercedes ed ha preso fuoco, senza lasciargli via di scampo. Tiziano Cattai lavorava come operaio alla Sipa di Conegliano, un'azienda del gruppo Zoppas Industries, che produce...