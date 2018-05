Operaio annegato nella canaletta La Procura: «Un tragico incidente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINE ISTRANA Addetto alla lettura contatori annegato nella canaletta, nessuna autopsia. Per la Procura non ci sono elementi per aprire un fascicolo di indagine ipotizzando il reato di omicidio colposo. Secondo il sostituto procuratore Francesca Torri quella di Flavio Santoro si è trattato di un tragico incidente ed è chiara la dinamica dell'accaduto, soprattutto alla luce delle testimonianze delle due donne che hanno assistito alla terribile scena. AL VAGLIO Sulla salma di Santoro non verrà quindi disposta l'autopsia e già nella...