Onorificenze e diplomi: ecco tutti i nomi dei premiati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ONORIFICENZEBELLUNO Come da tradizione, nel giorno dedicato alla patrona dei vigili del fuoco, santa Barbara, che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c'è alcuna via di scampo, vengono consegnati diplomi, attestati e croci di anzianità. Molti i riconoscimenti distribuiti ieri. I RICONOSCIMENTIHanno ricevuto il diploma di lodevole servizio: Renato Micheluzzi, Silvano Biasuzzi, Vittore Daniele Grando, Fabio Bolzan, Lionello Cagnati, Angelo Dal Din, Liliana Reolon, Maria Fatima De...