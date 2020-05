Fase 2, sì ma come? Confapi Belluno, Apindustria Venezia e Confapi Treviso danno appuntamento sul web. È fissata per oggi alle 16.30 la video conferenza promossa dalle associazioni di categoria e dedicata a esercenti, ristoratori e albergatori. Fase 2: una visione del presente e del futuro per ripartire in sicurezza è infatti il titolo della proposta che verterà attorno ai temi del rispetto delle normative nei luoghi di lavoro, con particolare focus sulle imprese turistiche. L'estate si prospetta favorevole alla montagna, l'attesa è che siano in molti a preferire i pascoli e le alture in quota, meno affollati, rispetto alle spiagge. «Si parlerà di accoglienza dei turisti e di somministrazione degli alimenti spiega il direttore di Apindustria Nicola Zanon -, e lo si farà con professionisti dell'Usl 1 Dolomiti». Interverranno infatti Damiano Comin responsabile del Dipartimento di Prevenzione, Gianfranco Albertin responsabile Spisal, Oscar Luigi Cora responsabile Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e Andrea Sava responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Seguirà, alle 18, un altro incontro su L'infortunio nel lavoro post Covid. Il webinar verrà trasmesso attraverso la piattaforma Zoom, per collegarsi è sufficiente avviare il link 10 minuti prima dell'inizio. Per ricevere il link e dare la propria adesione scrivere una mail a comunicazione@apindustriavenezia.it. (A.T.)

