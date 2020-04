«È palese a tutti ormai che saremo costretti a non aspettare il dopo virus ma avviarci a conviverci, nel modo più sicuro possibile, finché aspettiamo i risultati della ricerca» scrive Deborah Onisto, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale in una lettera al governatore veneto Luca Zaia chiedendogli di mettere in pratica quel che ha detto, «ossia fare i tamponi a tutta la popolazione e riaprire le imprese ma con calma, anche perché, da decreto, l'azienda può fare domanda di riavvio al prefetto, dopodiché, passato un tot di giorni, se non ottiene risposta riapre i cancelli in base alla regola del silenzio assenso. E siccome le Prefetture sono subissate da migliaia di richieste, niente di più facile che alla fine tutti aprano». Il problema, per la Onisto, è che si sta giocando con la pelle dei lavoratori, «che i tamponi non vengono fatti, salvo che alle persone importanti, e che il controllo nelle aziende non c'è». E allora che fare? Per la capogruppo di Fi gli «screening Covid 19 devono partire dai lavoratori visto che le aziende devono ripartire per evitare un collasso economico mostruoso». Poi serve il libretto della salute dei dipendenti, «coinvolgendo i medici aziendali, con nuovi protocolli e nuove modalità di tutela». Infine, «siccome queste fughe in avanti da parte del comparto produttivo potrebbero pregiudicare la vera ripresa, bisogna scaglionare il ritorno al lavoro per fasce di età e di genere, prima i giovani e le donne e per ultimi i più deboli». (e.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA