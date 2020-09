ONDA VERDE

ROVIGO «Rovigo e il Polesine sono la terra più leghista del Veneto», commenta a caldo di Cristiano Corazzari, assessore uscente e campione di preferenze alle regionali venete 2020. Come nel resto del Veneto, infatti, anche in Polesine Zaia compie un'impresa enorme, raggiungendo il 76,02% a seggi ancora aperti per terminare gli scrutini. Ma chi si aspettava un ampio divario tra la lista del Presidente e la Lega di Salvini ha dovuto ricredersi, perché la lista Zaia, a soli 235 seggi scrutinati su 275, è separata dall'altra da 4,8 punti percentuali, appena 3.879 voti.

Alle 15, con la chiusura dei seggi, la politica polesana è entrata in fibrillazione. Con gli exit poll che già davano Zaia oltre il 70%, i candidati del centrodestra hanno cominciato a preoccuparsi di chi si sarebbe potuto sedere nel parlamento veneto. Terminato lo scrutinio del referendum, durato appena un'ora e mezza, i comuni più piccoli e con meno votanti hanno cominciato subito a trasmettere i primi dati alla Prefettura.

VITTORIA SCHIACCIANTE

Sin dall'inizio, infatti, i seggi hanno incoronato il Doge di Treviso per la terza volta consecutiva, portandolo a ottenere quello che nel Carroccio hanno definito un plebiscito. Proprio la Lega si è piazzata dietro alla lista di Zaia, a breve distanza con il 26,75%. L'assessore uscente Cristiano Corazzari, come prevedibile, ha avuto un ottimo risultato, attestandosi sulle 3.576 preferenze, seguito a lunga distanza da Laura Cestari a 694 preferenze. Nella lista Zaia Presidente, però, contro il pronostico di molti, a ottenere un grande risultato è stata Simona Bisaglia (556 voti), staccando di 231 voti l'ex vicesindaco di Rovigo nella giunta guidata da Bruno Piva Monica Giordani (321 preferenze).

LA SORPRESA

Terzo schieramento della coalizione di centrodestra è Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni aveva schierato cinque candidati di grande peso, ma ad avere la meglio è stato l'assessore portovirese e consigliere provinciale d'opposizione Valeria Mantovan, che ha ottenuto 1.159 preferenze. Dopo di lei, in ordine di voti, l'ex presidente della Provincia e attuale presidente di Ecoambiente Marco Trombini (836 preferenze), poi Daniele Ceccarello (609), Giulio Barbieri (106) e l'ex presidente di Asm Set Cristina Folchini (85 preferenze).

Stupisce proprio il dato di quest'ultima, che alle Europee dello scorso anno, tra le fila di Forza Italia, aveva ottenuto 621 voti. Penultima lista è Forza Italia, dove erano candidati l'ex vicesindaco di Rovigo nella giunta Bergamin Andrea Bimbatti (132) e il sindaco di Trecenta Antonio Laruccia (439), superati dalla tagliolese Layla Marangoni a 939.

CORSA DIFFICILE

Nella lista Veneta Autonomie il primo è Wander Furlan con 59 preferenze, seguito dal capogruppo leghista in Comune a Rovigo Michele Aretusini (41). Quest'ultimo spiega: «Sono contento comunque. Sapevo che era una corsa difficile, questo era fuori discussione. Il risultato ottenuto è buono, perché se ho preso 220 preferenze a Rovigo nel 2019, farne altrettante in una lista, con qualche altro voto in Provincia, è positivo».

Festeggia Mantovan nella sua sede elettorale: «Ringrazio la mia squadra, questo risultato non sarebbe altrimenti stato possibile. Ringrazio Porto Viro, Lendinara e Porto Tolle. Spero di essere all'altezza della fiducia». Entusiasta Corazzari: «Ho ottenuto 485 preferenze a Stienta, sono contentissimo. Abbiamo fatto un miracolo in Polesine, abbiamo tirato tanto qui da noi e abbiamo difeso. La mia forza è stato avere preso voti in tutti i comuni, come dice Totò è la somma che fa il totale».

COMPLEANNO COL VOTO

Contento anche Trombini del suo risultato, per il quale ieri si celebrava anche il compleanno: «Adesso ho solamente i dati di sette comuni non grandi, che sono confortanti ma se vedo altri dati c'è poco da esaltarsi. Di fatto questo è il risultato di 29 giorni di campagna elettorale. Aspettiamo fino alla fine per il dato definitivo. Vedo la Mantovan con dati confortanti e le faccio gli auguri». Oggi, forse, si potranno conoscere i dati definitivi e chi andrà a palazzo Ferro Fini a Venezia.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

