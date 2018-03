CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OMOLOGAZIONE ADDIOTREVISO «Troppa gente si occupa del senso. Ai miei figli dico: mettetevi in cammino. Voi siete il senso e il cammino». Corinna ha 4 figli (Maria, Giovanni, Gioele e Sofia) e una laurea in scienze dell'educazione. Per la sua famiglia ha scelto di uscire dai modelli codificati. Un camper, e l'homeschooling per crescere lontano dall'omologazione e dai condizionamenti. E trovare se stessi. Con Alberto ha dato così vita alla Vagamundo's family. «Niente scuola, ma viaggi. Niente nozionismo ma esplorazione dei propri talenti»....