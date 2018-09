Omicidio stradale: autopsia e sequestro della Land Rover

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTATREVISO Come è stato possibile che l'auto abbia percorso a motore spento quasi 1,5 chilometri in discesa fino schiantarsi contro un muro di contenimento, dopo aver preso velocità lungo la discesa e senza che nulla abbia potuto fermarla frenarla? E' tutta da chiarire la dinamica dell'incidente che domenica è costato la vita a Adriana Bertolo. La 72enne è morta dopo l'urto violento della Land Rover Discovery Sport in cui si trovava. Il marito, l'ex primario del reparto di Oncologia dell'Ospedale di Castelfranco Paolo Manente, 71...