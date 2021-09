Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'associazione Amici del Lollino non dimentica i due sacerdoti don Elio Larese e don Giovanni Unterberger già insegnanti dello stesso Istituto, scomparsi nello scorso mese di marzo in seguito al Covid. E lo fa con una doppia iniziativa ad apertura del nuovo anno scolastico che in questo modo inizia nel segno dei due docenti. Il primo appuntamento è fissato per sabato prossimo 18 settembre ed è dedicato a don Elio Larese, oltre che...