Mauro Vagaggini - diploma professionale amministrativo commerciale - è un imprenditore poliedrico, oltre che uno sportivo appassionato di motori e volo. Da giovane responsabile commerciale di un'azienda che aveva il mandato in concessione della Fiat Lubrificanti, si è successivamente dedicato al settore terziario per poi diventare impresario di pompe funebri. Le prime esperienze nel pubblico cominciano nel 1988 nelle commissioni comunali di Cordenons (Commercio e Tributaria). Poi l'impegno come membro dei Cda della Fondazione casa di riposo di Cordenons (98), Autolinee Giordani (01), Saita (08), Trasporti Ferroviari Fvg (03), Stu Mako (06) e, dopo alcuni anni nel Cda di Bioman Spa di Mirano, l'approdo all'Atap (2000), di cui è stato presidente dal 2003 al 2017. È stato anche amministratore unico di diverse società: City Green Srl, Via Montenapoleone Srl, Servizi Mva Srl, Immobiliare Palmanova e Società Mva. Dal 2005 al 2017 è stato presidente della Sti Spa di Pordenone, controllata di Atap. Oltre che presidente del Consorzio TPL Fvg di Gorizia, città dove ha fatto parte del Cda della Apt Spa. È stato anche membro dei Cda di Mom Spa di Treviso, Saf Spa di Udine e Snua Srl di San Quirino. Sotto la sua presidenza, come si legge nel suo curriculum, Atap ha maturato 80 milioni di utili al netto delle imposte e distribuito 70 milioni di dividendi. Ha portato Atap nel settore dei rifiuti (Snua e Bioman) trasformandola in una multiutility.

