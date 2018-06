Oltre quelle alte arcate le pene dei prigionieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPADOVA Da prigione in cui nel medioevo finivano i debitori (da qui il nome) insolventi, a hotel a 5 stelle: è la parabola di Palazzo delle Debite. Una struttura in passato prigione, a cui si accedeva direttamente dal Palazzo della Ragione, sfruttando un cavalcavia, poi demolito assieme alle celle: era il 1872.La struttura preesistente, in età medievale , si sviluppava in lunghezza. L'antica a prigione era divisa in sei camerate: del Torrazzo, delle Debite, Liona, Boarina, Morgante e Morosina, quest'ultima destinata alle donne....