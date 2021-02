IL QUADRO

UDINE Sono salite a oltre 80mila le somministrazioni totali di vaccini in Friuli Venezia Giulia sulle 100.585 dosi a diposizione, con un tasso di utilizzo del 79,6% e una copertura in base alla popolazione del 6,61%. Sono 47mila le prime dosi. A livello di forniture la nostra regione ha attualmente avuto a disposizione 85.285 dosi Pfizer/BioNTech, 10.900 dosi di AstraZeneca e 4.400 dosi di Moderna. In serata si è raggiunta quota 64.200 prenotazioni degli over 80 (70% del totale): è stata inoculata la dose a 2.503 anziani, mentre le somministrazioni totali sono 80.336, di cui 47.314 prime dosi e 33.026 seconde.

FASCE D'ETÀ

A livello di fasce d'età quella maggiormente coperta attualmente è la categoria dei 50enni (18.632), seguita dai 40enni (14.764). A livello di categorie 53.183 i vaccini utilizzati per il personale sanitario, 15.350 per il personale non sanitario, 9.073 per gli ospiti delle case di riposo e 2.458 per i cittadini over 80, interessati da lunedì alle somministrazioni con prenotazioni che hanno raggiunto la quota di 54 mila.

Tra i personaggi illustri che hanno ricevuto ieri la dose a Tarvisio Maria Giovanna Elmi, la fatina della tv e il marito Gabriele Massarutto. Oggi invece sarà la volta dei primi dipendenti delle università di Udine e Trieste: professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti e borsisti di ricerca, specializzandi non di area medica, tecnici e amministrativi con meno di 55 anni di età. L'ateneo friulano ha raccolto circa 700 prenotazioni, un migliaio quello triestino. Entrambi hanno già vaccinato gli studenti e gli specializzandi di medicina. Anche le scuole si stanno organizzando, in tutti gli istituti sono in corso le raccolta dei consensi informati.

IL CONTAGIO

Continua a rimanere sotto il 4% la percentuale di contagio in regione, nelle ultime 24 ore su 7.563 tamponi molecolari sono stati rilevati 252 nuovi positivi con una percentuale del 3,33%. Sono inoltre 2.309 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 81 casi (3,5%). I decessi registrati sono 7, un dato che non si verificava da metà dicembre. Le morti complessivamente ammontano a 2.722, con la seguente suddivisione territoriale: 613 a Trieste, 1.357 a Udine, 577 a Pordenone e 175 a Gorizia.

I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59 così come si riducono quelli in altri reparti (384), livello che non si toccava da metà novembre, con un trend di decrescita costante che ha raggiunto i meno 300 posti letto in un mese. I totalmente guariti sono 58.807 e i clinicamente guariti 1.840, mentre calano le persone in isolamento, che oggi risultano essere 8.969. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al Covid-19 complessivamente 72.781 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.267 a Trieste, 32.659 a Udine, 16.367 a Pordenone, 8.629 a Gorizia e 859 da fuori regione.

I FOCOLAI

Tornano a preoccupare i contagi nelle scuole, in Carnia in particolare alcuni casi di positività sono emersi sia al nido che alla secondaria di primo grado di Tolmezzo, complessivamente ci sono oltre 200 studenti in isolamento dallo scorso fine settimana. Anche ad Enemonzo ci sono otto insegnanti e 11 alunni positivi, due gli scolari a Villa Santina, 42 i bambini rimasti a casa a Paularo

SCUOLE

Nel Friuli collinare 22 alunni in quarantena a Coseano, a Cividale due classi dell'Istituto superiore Paolino d'Aquileia mentre è chiusa la scuola dell'infanzia Vittorio Podrecca.

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 6 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 2. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di due infermieri e due operatori socio sanitari; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di due infermieri e un operatore socio sanitario; all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un dirigente medico. Infine, da evidenziare la positività di una persona rientrante dall'Egitto.

