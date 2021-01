OLTRE OCEANO

BELLUNO L'Italia blocca i voli dal Brasile per i timori legati alla nuova variante brasiliana del coronavirus. «I nostri scienziati devono studiarla» ha anticipato ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza. Quanto è bastato per gettare nello sconforto la comunità brasiliana in Italia e quella italiana in Brasile.

A BELLUNO

«Sappiamo che i contagi sono alti in Brasile ma non c'era fino a questo momento uno specifico divieto - spiega Marta Silva della delegazione bellunese dell'associazione Amazonas - anche lì vengono fatti i tamponi per chi arriva dall'Italia. Io guardo sempre i telegiornali brasiliani e non abbiamo avuto notizie per chi arriva dall'Italia ma solo per chi arriva dall'Inghilterra. So che proprio in questi giorni ci sono dei residenti italo brasiliani che sono in vacanza in Brasile e dovrebbero rientrare, di sicuro qualche coppia. Fortunatamente però in questo periodo ci sono meno problemi. Molti di quelli che erano stati in Brasile per le vacanze di Natale sono già rientrando e stanno finendo la quarantena in casa. Altri si sono sottoposti a tampone». Non è escluso che la decisione italiana, di bloccare i voli, possa creare qualche problema anche per chi volesse raggiungere il Brasile nei prossimi giorni. Le compagnie aeree si troveranno costrette a fare un calcolo di convenienza economica sulle rotte dimezzate. «Credo che questa decisione potrebbe creare - continua Marta - qualche problema a chi dal Brasile volesse venire in Italia per il riconoscimento. La pandemia ha rallentato questo flusso di persone ma diverse persone, comunque, sarebbero dovute venire in Italia nelle prossime settimane».

IN BRASILE

A rispondere al telefono da Santa Catarina è Yuri Piccoli, presidente della Famiglia Bellunese di Iomere della Bellunesi nel Mondo. «L'Italia questa volta non ci fa una grande figura. Italia e Brasile sono una sola grande comunità, bisognava ragionarci prima di prendere questo provvedimento di chiusura - spiega Yuri - quando tutta l'Europa aveva bloccato le frontiere con l'Italia perché era infettata noi avevamo solidarizzato con l'Italia e ora si comporta allo stesso modo con il Brasile? Io sarei dovuto arrivare in Italia, a Lamon, tra quindici giorni proprio in questi giorni avevamo tirato un grande sospiro di sollievo. Uno storico laboratorio brasiliano, con trecento anni di storia alle spalle ha trovato un vaccino che offre una copertura del sessanta per cento azzerando i pazienti che necessitano di cure intensive». Vista da Santa Catarina la nuova variante brasiliana del virus non stupisce più di tanto: «Si dice che è una nuova variante ma è quella di Londra, ancora una volta guadagniamo qualcosa che non è merito nostro. Sicuramente questo crea dei problemi, soprattutto per i voli e la possibilità di scambio». Con l'Italia poi, avere le stagioni contrapposte rispetto al Brasile ha anche sfalsato i picchi epidemici. «Dovevo venire a Lamon - racconta Yuri - in estate, poi in autunno, poi a febbraio. Dovrò rinunciare ancora. Io ho la cittadinanza italiana ma non voglio certo creare problemi o disturbare». Tutto rinviato per l'abbraccio con Lamon dove Yuri è ormai una celebrità in quanto rappresentante di una comunità che è rimasta profondamente legata alla terra d'origine: la laboriosa provincia di Belluno.

Andrea Zambenedetti

