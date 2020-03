OLTRE LA FEDE

BELLUNO Prima la laurea in Scienze Infermieristiche a Feltre, sede distaccata dell'Università degli Studi di Padova. Poi la vocazione. Ora di nuovo in corsia al San Martino, come volontario, nel reparto di Pneumologia dedicato alla cura del Covid. E il vescovo Renato Marangoni plaude al gesto di disponibilità. È la parabola di don Alessio Strappazzon, parroco di Castellavazzo, Codissago e Podenzoi, che da lunedì è di nuovo in corsia.

A DISPOSIZIONE

Ma il giovane sacerdote non ha lasciato la tonaca. Piuttosto si è messo a disposizione fa sapere attraverso il portavoce della diocesi. Perché ieri don Alessio, forse perché impegnato proprio in Ospedale, non rispondeva al telefono. E nei suoi discorsi, lui che fino a due giorni fa parlava di confratelli, ora dice: «L'idea di poter aiutare i colleghi, da infermiere, non mi permetteva di poter rimanere a casa», cioè in canonica. E se qualche timore c'è, dice che «camminare ed essere insieme agli altri infermieri dà coraggio».

IL VESCOVO

«Don Alessio sta compiendo questo prezioso servizio che ha intrapreso come propria scelta mettendo a frutto la sua competenza professionale dice monsignor Renato Marangoni una scelta ben ponderata che abbiamo sostenuto e appoggiato. Comprendiamo la delicatezza della situazione, visto che è in prima linea, e siamo grati del sostegno alle tre comunità di cui è parroco. Confidiamo che questa sua azione possa essere di stimolo per una riflessione che, come Chiesa, ci attivi pastoralmente».

IL PERCORSO

Classe 1983, originario della parrocchia di San Tomaso Agordino, don Alessio si è laureato in scienze infermieristiche, prima di completare gli studi teologici nel nostro Seminario. Ricevette la consacrazione presbiterale in Cattedrale il 1° dicembre 2012. E prima di essere nominato parroco, aveva prestato servizio come cappellano proprio al San Martino di Belluno. Il suo, insomma, è in qualche modo un ritorno.

LA DIOCESI E L'USL

«Il Vescovo, il presbiterio e i diaconi, insieme a tutti i suoi parrocchiani, gli manifestano incoraggiamento e gli promettono sostegno, con la fraternità e soprattutto con la preghiera» fa sapere ufficialmente la diocesi in una nota uscita nel pomeriggio di ieri. Anche l'Usl ha sottolineato la scelta del sacerdote e ne riporta alcune dichiarazioni: «Ho sentito il bisogno di aiutare: ho sempre percepito la professione come una famiglia. E come in tutte le famiglie, al bisogno ci si aiuta. La mia scelta è sostenuta dalla fede. Il Signore ci ha insegnato ad amare il prossimo. In questo momento, per me, amare il prossimo significare rientrare in corsia. Ieri (ndr, lunedì) ho fatto il mio primo turno. Mi sono sentito bene».

Giovanni Santin

