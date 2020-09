OLTRE IL CANCELLO

MIRANO - E se il caos fosse non tanto nelle scuole, ma subito fuori? A pochi giorni dal rientro in classe, speranze e timori sul ritorno della didattica in presenza si legano ai dubbi su come il sistema di accessi negli istituti potrà riflettersi in strada, appena oltre il cancello. Gruppi e associazioni non mollano l'osso: «Servono subito interventi straordinari per un anno straordinario: la ripartenza dev'essere occasione per dare impulso a una nuova mobilità». Lo scenario peggiore, che riguarda soprattutto vie dove sono presenti più istituti, è quello di grandi assembramenti sì, ma fuori e di auto. Rischi che corrono soprattutto quelle scuole che hanno deciso per esempio di effettuare il controllo della temperatura agli alunni, ma prima dell'ingresso: fuori i genitori dovranno attendere le procedure e con ingressi scaglionati soltanto di pochi minuti l'uno dall'altro, la fotografia di lunghe attese, parcheggi pieni e traffico in tilt non è un miraggio, con mattinate da incubo specie nei giorni di maltempo. Come prepararsi? Legambiente rilancia le strade scolastiche davanti ai plessi, zone di protezione degli studenti, dove escludere o limitare la circolazione dei mezzi negli orari di entrata e uscita. Detta così pare semplice, nel concreto inevitabili sorgono i malumori: «A Mirano per esempio - spiega Pierluigi Paloscia, presidente di Legambiente del Miranese - immaginiamo uno scenario dove il sindaco possa chiudere al traffico strade come via della Vittoria, via Villafranca, via Miranese dalle 7.45 alle 8.15 per permettere un regolare e disciplinato ingresso degli alunni nelle scuole. Certamente creando disagi e malumori, ma consentendo la sicurezza dei bambini e allineandosi finalmente a quello che succede in mezza Europa, dove gli utenti deboli sono privilegiati e tutelati. I sindaci dovranno studiare strade alternative che bypassino le strade adiacenti i plessi scolastici, impresa difficile ma non impossibile se pensiamo alle strade dei nostri comuni e frazioni. Sopportare queste condizioni vorrà dire più sicurezza per i nostri ragazzi e meno inquinamento e assembramento davanti agli istituti scolastici». E' d'accordo la Fiab, Federazione italiana amici della bicicletta, che da Miranese e Riviera rilancia anche sul doppio senso ciclabile, ovvero la possibilità di pedalare, in strade a bassa velocità e traffico ridotto, anche nel senso opposto di marcia dei veicoli. Attualmente è vietato e si incorre in sanzioni: il dibattito è dunque a livello governativo per cambiare il codice della strada, ma nelle città si potrebbe intanto pensare a percorsi (anche temporanei) a doppio senso, per aumentare la sicurezza e ridurre i tempi di percorrenza, incentivando così la mobilità ciclabile. Un'idea per Mestre? «A Reggio Emilia lo hanno già fatto - spiegano i referenti della Fiab - lì l'intero centro è a doppio senso per le bici dal 2008 e i dati indicano che non c'è stato alcun aumento di incidenti. Se favorisci percorsi più brevi forse la gente prenderà davvero la bicicletta». Sempre a Mirano il M5S torna a chiedere interventi strutturali: «Chiudere l'accesso delle auto nelle zone davanti le scuole negli orari di entrata e uscita dagli istituti. Va verificato plesso per plesso quali siano i posti di parcheggio e sosta breve, a distanza congrua, per poi segnalarli bene in modo che si costituiscano luoghi di fermata per raggiungere a piedi le entrate». Il gruppo chiede anche di caratterizzare, con segnaletica colorata a terra e cartelli di fermata, il Pedibus e, ove possibile, sopraelevare gli attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole.

Filippo De Gaspari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA