Oltre duemila euro spesi in media dai polesani oltre i 18 anni per slot machine, gratta & vinci, lotto e altri giochi d'azzardo nel corso del 2019. Sono i dati dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Stato che ha diffuso Avviso pubblico, associazione attiva sul fronte della ludopatia, e che evidenziano che con oltre 415 milioni di euro spesi, la provincia di Rovigo si piazza al terzo posto in Italia per dipendenza dai giochi d'azzardo di qualsiasi genere (dai conti è escluso l'on-line).

Sono cifre pesanti che fanno capire come si stia diffondendo sempre più la ludopatia in Polesine, nonostante i freni normativi nazionali e locali alla diffusione delle macchinette. Le cifre aumentano lo stesso e per questo l'Ulss 5, in collaborazione con l'associazione Nihil, dopo lo sportello aperto ad Adria a giugno, ha deciso di attivare anche a Rovigo un punto di ascolto, che sarà aperto da venerdì prossimo, quale ulteriore aiuto alle persone che non riescono a staccarsi dai giochi d'azzardo. Tutto ciò a fianco del servizio indispensabile svolto dal Serd dell'Ulss 5, il dipartimento apposito per le dipendenze che da alcuni anni ha dovuto allargare il raggio di azione proprio al problema della ludopatia, capace di rovinare intere famiglie.

