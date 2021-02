SANITÀ E PANDEMIA

PORDENONE Il nodo da affrontare fin da subito nella sanità pordenonese è quello legato ai posti letto. Ma non a quelli del futuro ospedale (che saranno di più rispetto a oggi) ma piuttosto ai posti letti destinati ai pazienti non acuti, cioé quei posti che tecnicamente vengono definiti delle cure intermedie. In cui dovrebbero trovare posto i malati che non necessitano delle cure ospedaliere ma che non sono in quel momento nelle condizioni di essere seguiti a casa. Un nodo che il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi - ieri mattina a Pordenone per fare il punto con l'Azienda sanitaria sul nuovo ospedale - intende affrontare quanto prima in accordo anche con il Comune di Pordenone. Sulla questione - che riguarda comunque l'intera regione - si aprirà anche un confronto in Consiglio regionale.

GLI INSEGNAMENTI

Un anno dopo l'inizio della pandemia la Regione punta anche a mettere in luce quali sono stati i talloni d'Achille e i punti deboli rispetto ai quali il sistema sanitario si è dovuto scontrare con difficoltà di risposta. «Bisogna partire ha sottolineato il vicepresidente - da un presupposto per capire come poter migliorare l'assetto organizzativo e dunque delle risposte che riusciamo da dare. E su questo l'emergenza forse può insegnarci qualcosa. Dobbiamo provare a chiederci: se avessimo affrontato la pandemia con il piano sanitario del nuovo ospedale e della sanità del territorio ultimato così come è previsto oggi saremmo riusciti ad affrontarla meglio o dando risposte diverse anche sul fronte dei ricoveri?». La risposta dell'assessore regionale alla Sanità è no. Perciò serve intervenire per modificare l'assetto dei posti letto disponibili e delle strutture disponibili. «Sul fronte del nuovo ospedale - chiarisce subito però Riccardi - non si cambia nulla, si va avanti così procedendo nei programmi e nei tempi previsti. Alcuni cambi e alcune modifiche sono già state fatte in corso d'opera». Il riferimento è anche ai finanziamento di circa 50 milioni di euro decisi dalla giunta regionale che serviranno per l'attrezzaggio tecnologico del futuro ospedale. Ma se il progetto dell'ospedale non si tocca, Riccardi fa capire che è necessario e urgente intervenire sulla sanità che sta fuori dall'ospedale. In particolare, l'assessore alla Salute va dritto al punto: «C'è un grande buco da colmare tra l'ospedale e l'assistenza a domicilio. È lì che c'è stato un gap nella programmazione. Un deficit che nei momenti più difficili delle ondate pandemiche ha fatto emergere le difficoltà di risposta sanitaria a chi non poteva essere curato a casa. Abbiamo dovuto fare fronte alla pesante situazione di emergenza attraverso la riconversione e l'utilizzo di altre strutture sanitarie che devono assolvere ad altri compiti. Penso - ha ricordato l'assessore - all'Hospice di San Vito al Tagliamento e alla Rsa di Sacile». Qual è allora la lezione da trarre dalla pandemia? «Dobbiamo costruire quel pezzo della catena, nell'offerta dei posti letto e di cure, che in questa emergenza è mancato. Ed è mancato perché c'è stato un deficit di programmazione. Dobbiamo insomma, evitare, nel caso di emergenze simili di trovarci di fronte a situazioni complicate come quelle che si sono vissute dovendo riconvertire situazioni come l'Hospice di San Vito e l Rsa di Sacile». Il nodo è legato a quei 171 posti letto di cure intermedie (tipo Rsa) che si sono dimostrati insufficienti. Il piano regionale del 2014 ne prevede 270: il gap da colmare è di circa cento posti. Come? L'assessore non entra nel merito. Ma sul tavolo ci sono le ipotesi che riguardano il recupero di uno dei padiglioni attuali, l'A o il B.

REPARTI

Quanto ai posti letto ospedalieri si è ribadito il piano. Il nuovo ospedale avrà 588 posti letto, rispetto ai 522 attuali. Sono quindi 66 in più. Inoltre altri 50 posti saranno ricavabili, in caso di emergenza, nelle 50 stanze in cui è previsto un solo letto ma vi è lo spazio per due. Complessivamente il nuovo ospedale avrà così 116 posti letto in più.

D.L.

