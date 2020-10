COMMERCIO

VENEZIA San Marco è una cartina di tornasole. Sotto gli occhi del mondo più di ogni altro evento che tocca Venezia, che comunque ha un'eco mondiale, il salotto buono della città d'acqua è l'esempio lampante di una tendenza che serpeggia in modo meno mediatico ma altrettanto violento tra le calli e i campi. Venezia, in definitiva, soffre tutta e San Marco è solo la punta del famoso iceberg ma non è che addentrandosi nel budello di calli le cose cambino, anzi.

«Venezia tutta è in ginocchio. Come lo sono le città d'arte, ma lo è più di Roma, di Firenze che per questioni geografiche possono puntare su una periferia industriale». Gianni De Checchi, segretario di Confartigianato Venezia la declina così. E dal suo osservatorio snocciola un rosario di dati da impallidire.

TUTTO IN CALO

Tra il centro storico e le isole non si salva nessun settore. Il fatturato al 21 settembre 2020, se messo in confronto con il resoconto allo stesso giorno del 2019 mostra una contrazione nemmeno lontanamente immaginabile. Per quanto riguarda le attività artigianali strettamente legate al turismo, il calo medio è del 60% con punte del 94,6%. Nello specifico l'artigianato artistico (le maschere, ad esempio) hanno perso in media il 48%. Le gioiellerie e i preziosi hanno avuto una riduzione degli incassi del 35%, il settore della rivendita di fiori ha perso il 45%, l'acconciatura ed estetica il 26%, mentre le pulitintolavanderie hanno visto ridursi gli introiti del 34%. In crisi anche le attività di grafica che hanno registrato un -68% rispetto al 2019. Anche le gelaterie sono in crisi: nelle zone non centrali hanno perso il 60%, contrazione che si riduce quando ci si sposta nell'area più turistica della città, quella che però ha fatto registrare il crollo maggiore. «Piazza San Marco è il centro ma è fuorviante fermarsi solo lì, quella che sta attraversando Venezia - analizza De Checchi - è una situazione generalizzata e il viatico di una crisi molto grave e preoccupante: il fuoco di paglia di luglio e in parte di agosto si è presto spento e oggi totalmente spento: si cercherà di galleggiare fino alla primavera. Come associazione stiamo ricevendo richieste per il Comune per un Natale pieno di luminarie».

AFFITTI ALLE STELLE

Se si cerca una causa è ai contratti di locazione che bisogna guardare. L'Aqua Granda e il virus, che hanno svuotato Venezia di turisti, sono state quindi delle concause, seppur decisive, nella chiusura di alcune attività, costrette a fine mese a pagare cifre da capogiro al demanio. Perché c'è chi, tra i negozianti che a San Marco ora hanno chiuso, paga un canone mensile di oltre 36mila euro. È il caso di Davide Montanari, amministratore e fondatore di Veneziana Retail srl, che fino a settembre gestiva Longchamp: «Io non voglio mollare e infatti riapriamo tra poco con un negozio a insegna Palais Royal - racconta Montanari - Nel 2015 abbiamo venduto 45mila borse. Dopo il Covid le spese sono diventate insostenibili. Torneremo con una nostra insegna riportando Borbonese e Roberta di Camerino oltre a Coccinelle e delle borse a nome Palais Royal». Che il nodo siano gli affitti lo dimostra anche la vicenda Venini, che ha lasciato per un mancato accordo sul canone, ritenuto troppo alto. Ma la porta di San Marco non è ancora chiusa per la vetreria che sta tentando di accordarsi e rientrare. «La prima azione da mettere in campo è un assessore al Commercio», la richiesta di Giuseppe Saccà, consigliere comunale Pd. Anche perché il tema è all'agenda della Commissione Finanze e Attività Produttive della Camera dove un emendamento del deputato dem Nicola Pellicani ha posticipato il pagamento dei canoni al 31 ottobre 2020, senza interessi. Mentre il Comune ha blindato San Marco e i suoi negozi: potranno aprire solo rivendite di qualità.

