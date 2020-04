I CONTROLLI

PORDENONE Proseguono i controlli delle forze dell'ordine finalizzati al contenimento della diffusione del coronavirus. Anche nella giornata di mercoledì le persone controllate sono state oltre 700 in tutto il Friuli Occidentale. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizie locali si sono concentrati nelle strade principali, ma anche nelle periferie, dove spesso vengono intercettate quelle persone che vanno a passeggiare ben oltre i 500 metri di pertinenza della propria abitazione. I controllati sono stati esattamente 764, di cui soltanto trenta sono stati sanzionati perchè si erano allontanati da casa senza alcuna giustificazione (lavoro, salute o necessità urgente). Non bisogna dimenticare che, in seguito all'ordinanza del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, chiunque esca di casa deve indossare la mascherina.

La Prefettura, che coordina le forze dell'ordine impegnate nei monitoraggi, ha diffuso anche i dati sui controlli relativi alle attività commerciale autorizzate ad alzare le serrande. Giovedì sono state fatte verifiche in 461 tra farmacie, edicole, supermercati, panificio, macellerie, ortofrutta, ferramenta, lavanderie, cartolerie e librerie. Non è stata elevata nessuna sanzione. Le distanze di sicurezza erano state rispettate e tutti i commercianti controllati avevano adottato dispositivi personali di protezione per loro e per i propri dipendenti.

