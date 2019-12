Oltre 30 anni alla Savio, tecnico sempre in trasferta

IL RITRATTO

PORDENONE Una vita di lavoro alla Savio Macchine Tessili di Pordenone. Nella storica azienda Iris Soncin, 56 anni, era conosciuto da tutti poiché vi era arrivato oltre trent'anni fa. Anche se molto del tempo del suo lavoro - almeno fino a un paio di anni fa quando scelse di cambiare mansioni - lo trascorreva all'estero, negli stabilimenti del Gruppo Savio o presso aziende clienti dove finiscono le roccatrici realizzate a Pordenone. Soncin era un tecnico, un perito elettronico di provata esperienza, che era entrato alla Savio solo qualche tempo dopo il diploma superiore. Era stato assunto nel 1989. E quasi subito era stato individuato dalla società per entrare nella squadra dei tecnici che vengono mandati all'estero. In tutti quei Paesi in cui Savio esporta le proprie macchine tessili. E quindi Cina, India e Pakistan in particolare. Ma anche in Egitto. Un lavoro che - visto le situazioni politico-sociali dei diversi Paesi - comporta anche qualche rischio.

L'ESPERIENZA IN EGITTO

Così come accadde nella primavera del 2011 quando Soncin - inviato in trasferta per un lavorare in una delle aziende clienti della Savio a un centinaio di chilometri dalla capitale Il Cairo. Proprio in quei giorni, però, a Il Cairo era in corso la rivolta popolare anti-Mubararak. Una giornata in cui il tecnico dell'azienda pordenonese si è ritrovato in una metropoli completamente paralizzata nell'impossibilità di raggiungere l'azienda. Che, vista la situazione di rischio in corso, aveva deciso di tenere chiusa l'attività. Soncin riuscì a raggiungere un albergo a non molta distanza dall'aeroporto e da li, appena la situazione rientrò, a raggiungere l'aeroporto e a prendere quasi miracolosamente l'aereo (nel frattempo dalla Savio seguivano da vicino la vicenda ed erano riusciti a prenotargli un volo) per Vienna e poi per Venezia. «Sono stati quattro giorni lunghissimi - aveva dichiarato Soncin al nostro giornale appena tornato a Pordenone da quell'avventura - in mezzo alla rivolta degli egiziani che non potrò mai scordare. I telefonini sono rimasti quasi sempre isolati. Ho dovuto spostarmi da un albergo all'altro attraversando strada in cui sfilavano carri armati e persone armate di bastoni che presidiavano le strade». Un tecnico, dunque, preparato ad affrontare anche le situazioni più difficili. Il destino l'altra sera l'ha fermato per una piena su un guado, a pochi chilometri dalla sua abitazione di Arzene, che aveva attraversato più e più volte.

