Oltre 300mila ingressi, San Gaetano da record

I NUMERIPADOVA «I dati sono sorprendenti. Le biblioteche piacciono, sono sempre più frequentate. Sopratutto la civica che viene usata dagli studenti anche come aula studio. Per questo ho intenzione di trasformarle, soprattutto quelle di quartiere» dice l'assessore alla Cultura, Andrea Colasio. «Farle diventare dunque non solo avvicinamento alla lettura, ma luogo di presentazione di libri e di incontri con gli autori. Lo chiedono gli stessi frequentatori. Insomma un ruolo attivo. Dalle statistiche che abbiamo elaborato infatti avanza un...