Oltre 300mila euro alle due donne inciampate per strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Un cubetto di porfido mancante in una strada di Mestre.Una mattonella fuori posto attorno un tombino a Burano. Sono recenti i pronunciamenti del Tribunale su due casi simili.Due signore inciampano, cadono malamente e si fratturano: il femore la prima, il gomito la seconda.Il Comune di Venezia dovrà pagare i danni: 144mila e 193mila euro i conti presentati dal Tribunale in due sentenze.Risale al 2010 la caduta nell'isola di Burano. Una donna si incastra con il tacco in una buca non segnalata, nei pressi di un tombino, in via San...