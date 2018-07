Oltre 300 i senza fissa dimora che vivono in strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERIPADOVA Sono oltre 300 i senza fissa dimora che vivono a Padova. Persone che, pur passando la loro vita in città, non hanno un tetto sotto cui passare la notte. Molte di queste fanno riferimento all'asilo notturno di via Del Torresino. Nel 2016 (ultimo dato disponibile) la struttura ha accolto 178 persone, di queste 25 erano donne. È L'identikit di chi non ha un tetto sotto cui passare la notte, parla di persone soprattutto tra i 25 e 50 anni (pochissimi gli over 65). Molti sono gli stranieri ma, complice la crisi economica, negli...