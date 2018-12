Oltre 250 chiamate al 118: schianti in pista e malori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I SOCCORSIBELLUNO 250 chiamate gestite solo ieri dalla mezzanotte alle 18.30. È la giornata di superlavoro degli operatori del 118 che hanno effettuato diversi interventi di soccorso, in particolare per incidenti sulle piste da sci. Il dato di interventi, comunicato dalla direzione medica dell'Usl 1 Dolomiti, è decisamente superiore alla media. In giornate festive come quella di ieri i sanitari rispondevano solitamente a 160 chiamate circa. Il bilancio di ieri è di quattro interventi sulla neve dell'elicottero di Pieve di Cadore e uno...