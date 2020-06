LA STORIA/1

TREVISO Gli esami non finiscono mai, anzi a volte ritornano. Con la seconda maturità in arrivo al traguardo dei 72 anni compiuti. Si presenta tra i banchi di scuola dell'istituto professionale Giorgi Fermi di Treviso, il maturando più maturo dell'esame di Stato 2020 della scuola trevigiana. Olindo Menoncello, classe 1948. Pensionato delle Ferrovie dello Stato, entrerà nei prossimi giorni in classe per sostenere l'esame di maturità di tecnico di Manutenzione di apparati e impianti elettrici. Vent'anni di lavoro in ferrovia come macchinista e negli ultimi anni prima della pensione come segretario tecnico. E prima ancora come tecnico in una officina meccanica. Papà di due figlie di 45 e 35 anni. Per ricordare la sua ultima notte prima degli esami, di maturità, Olindo deve tornare indietro all'anno 1974. Quando si diplomò geometra all'istituto Palladio. Sempre come studente di un corso serale, visto che nello stesso anno il giovane maturando concluse pure il servizio militare.

IL BIS

Oggi con una media dei voti dell'otto e la sete di conoscenza tecnica mai sopita, l'attesa della vigilia dell'esame si presenta un'altra volta nella sua vita: «In questi giorni l'emozione va e viene racconta Olindo Anche se è molto diversa da quella che ho provato cinquant'anni fa. Ho preparato una presentazione di trenta minuti organizzando tutti i collegamenti tra le varie materie. A volte mi sembra di farcela. Altre no. Poi dico a me stesso: Olindo alcuni professori sono più giovani delle tue figlie. Perché devi avere paura?». Maturità t'avessi preso prima, cantava per la prima volta Venditti nel 1984 nella sua Notte prima degli esami. Ma per Olindo, il maturando senior tra tutti i maturandi trevigiani stavolta non si tratta affatto di rincorrere il tempo perduto. Visto che un diploma già c'è: «Non mi sono iscritto di nuovo a scuola per un motivo particolare - confida Olindo Volevo semplicemente continuare a tenermi aggiornato e conoscere l'evoluzione della tecnologia, i cambiamenti dei nuovi materiali, come è progredita la progettazione. Ma non lo potevo fare da autodidatta. Ecco che impegnandomi un po' di più ho deciso alla fine di tornare a scuola. Invece di ascoltare dibattiti in tivvù la sera o andare in trattoria ho scelto di dedicare del tempo allo studio per aggiornarmi e stare al passo con l'evoluzione delle tecnologie».

TRA I BANCHI

Così il primo giorno del ritorno tra i banchi di scuola è arrivato tre anni fa al Giorgi Fermi, all'età di 69 anni. E visto che gli esami - per chi ha voglia di conoscere - davvero non tolgono ma il disturbo con l'arrivo dell'emergenza Coronavirus è arrivata pure l'avventura della didattica a distanza on line. Un ospite inatteso nei mesi prima dell'esame. Tanto che all'inizio Olindo era deciso a fare marcia indietro: «Non è stato semplice confida Olindo Ho dovuto farmi aiutare dai compagni di classe più giovani Mi sembrava tutto così complicato. Nella mia professione usavo il computer solo per il disegno tecnico. Lo accendevo se tutto andava bene una volta al mese. Ma mai mi ero inoltrato nelle possibilità messe a disposizione dai social. Ma alla fine ce l'ho fatta». Tra gli ultimi fogli di appunti da ripassare è già pronta la tesina da discutere: Telemanutenzione e teleassistenza: «In questi anni di scuola ho voluto scoprire di più la parte elettronica degli impianti industriali. Ho voluto scoprire una parte importante del mondo della conoscenza tecnica fino a quel momento rimasta da me inesplorata». (a.v)

