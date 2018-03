Olimpiadi: sì della Fisi e l'Unesco non obietta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDABELLUNO Olimpiadi 2026: il mondo della neve risponde «presente» e corre alla velocità da discesa libera verso i cinque cerchi delle Dolomiti. Anche la Fondazione Dolomiti Unesco non si tira indietro; e guarda ai Giochi come ad una «sfida interessante per promuovere la sostenibilità». La proposta del governatore veneto Zaia, di organizzare i Giochi Invernali sulle montagne rosa tra otto anni, non è passata sotto silenzio negli uffici della Fisi Veneto (federazione italiana sport invernali). Anzi: è stata accolta con grande...