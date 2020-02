«Effetto Olimpiadi? Incredibile: ho già ricevuto prenotazioni per il 2026». Adolfo Menardi - titolare a Cortina dell'albergo ristorante Baita Fraina, condotto con il fratello Alessandro e le rispettive famiglie - racconta la sorprendete richiesta arrivatagli da alcuni belgi. «A luglio dello scorso anno, a una sola settimana dall'assegnazione a Cortina dell'evento, sono stato ricontattato da clienti che in passato venivano da noi con i figli quando questi erano piccoli. Volevano riunire l'intera famiglia per una delle settimane del periodo olimpico, riservando già 3 camere». Una richiesta che ha fatto piacere, ma che ha destato contemporaneamente un certo imbarazzo, poiché non semplice da gestire visto l'anticipo di 7 anni rispetto all'arrivo in albergo. «Abbiamo risposto che ben volentieri tenevamo in considerazione la loro richiesta, ma che non potevamo impegnarci così anzitempo come si fa abitualmente e quindi avremmo dovuto risentirci». E i Mondiali, quanto ad appeal, non sembrano essere da meno. «Le prenotazioni sono arrivate con largo anticipo. Un cliente americano, appena saputo che i Mondiali si sarebbero svolti a Cortina, ha prenotato tutte le 6 camere dell'albergo. Era il 2016». A. Cip.

