Olimpiadi, nuova missione romana: garanzie da perfezionare entro aprile

CORTINASabato scorso a Koenigssee in Germania per incontrare i presidenti delle federazioni mondiali di bob, slittino e skeleton; ieri a Roma, in un confronto con il governo nazionale; i prossimi giorni sulle piste da sci di Cortina per accogliere gli ospiti delle gare di Coppa del mondo di sci; la prossima settimana ad Anterselva, per incontrare il presidente altoatesino Arno Kompatscher nello stadio del biathlon. E' ormai quotidiano l'impegno dell'amministrazione comunale ampezzana, in questi mesi determinanti per la candidatura di Milano e...