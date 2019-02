Olimpiadi di Cortina, svolta dei 5 Stelle: arrivano i fondi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Un fondo di investimento per il miglioramento e la realizzazione degli impianti sportivi necessari. Un supporto logistico per far sì che sul piano delle infrastrutture la candidatura di Milano e Cortina venga rafforzata. Il governo si prepara a un ulteriore passo avanti per vincere la concorrenza di Stoccolma per le Olimpiadi del 2026. Con la creazione modalità e tempistica ancora da individuare di un fondo ad hoc come garanzia ulteriore da far pesare sull'esito finale della partita che verrà decisa a giugno. Restano...