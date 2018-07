Olimpiadi 2026, Torino a costo zero ma non ci credono neanche i grillini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CANDIDATURETORINO I dossier sono pronti, tra ieri e oggi arriveranno sul tavolo del Coni e la partita entrerà nel vivo. Le candidature a ospitare le Olimpiadi invernali 2026 in Italia sono tre, ma una - quella di Torino - sta già affrontando una corsa a ostacoli. E non a caso è l'unica ad aver alzato, con un giorno di anticipo, il velo sui dettagli. Milano e Cortina consegneranno i propri dossier oggi, termine ultimo per la definizione dei contenuti.Torino, invece, ha alzato il velo. Lo ha fatto il sindaco Chiara Appendino con il chiaro...