Olha mandata via dal portico dell'università

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ultima ad essere stata cacciata, in ordine di tempo, è la 27enne Olha Zdyrkom (nella foto), colpevole di essersi fermata sotto il portico dell'università di Parma per allattare il suo bimbo. Una guardia giurata si è subito affrettata a mandarla via, quella scena poteva urtare la sensibilità degli studenti, come hanno poi raccontato la donna e il compagno in una lettera inviata alla Gazzetta di Parma, chiedendosi «che cosa c'è di non adatto nella scena di una madre che allatta il suo bambino?». Ma è lunga la lista delle donne...