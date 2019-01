Okaka: «All'Udinese per riprendermi la Nazionale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Sono qua per cercare di far bene e di aiutare la squadra. E farò di tutto per tornare in nazionale, è ancora fresco il ricordo di quando giocavo con la squadra azzurra allenata da Antonio Conte». Stefano Okaka si presenta carico di motivazioni in casa Udinese, pronto a riscattare il periodo grigio di Watford, nel quale il suo rendimento (e umore) è stato condizionato da un grave infortunio. Prossimo a compiere, il 9 agosto, trent'anni, l'attaccante italo-nigeriano è consapevole che quella offertagli da Gino Pozzo è una seconda...