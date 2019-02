Ok alla rotonda di viale Venezia Ma la giunta chiede delle modifiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOUDINE Sì alla rotonda tra viale Venezia e via Ternova, senza toccare la proprietà del Policlinico; la giunta, però, chiede alcune modifiche per evitare che l'immissione dal controviale si blocchi per le troppe auto. La Lidl ha infatti presentato al Comune di Udine il progetto definitivo per la rotatoria (32 metri di diametro) che realizzerà davanti al suo supermercato, un progetto collegato alla ristrutturazione stessa del negozio e che era stato concordato con la precedente amministrazione.Ieri, l'esecutivo di Pietro Fontanini...