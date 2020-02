IN GIUNTA

UDINE La ciclabile di via Laipacco sta per diventare realtà. Ieri, infatti, la giunta ha approvato gli ultimi passaggi e secondo il vicesindaco Loris Michelini i lavori potrebbero iniziare a fine aprile o i primi di maggio; il cantiere dovrebbe durare circa tre mesi e porterà alla realizzazione della pista ciclo-pedonale che dall'inizio di via Laipacco (all'incrocio con via Buttrio) arriverà fino alla zona della palestra, un chilometro di percorso per un costo di circa 400mila euro (l'illuminazione è già stata sistemata). Nella stessa seduta, l'esecutivo ha dato il via libera alla realizzazione di orti urbani sperimentali al Gervasutta e alla sede della Comunità Piergiorgio onlus; la possibilità di crearli era stata chiesta dalle stesse strutture per finalità riabilitative e per favorire il maggior grado di autonomia possibile ai diversamente abili. Palazzo D'Aronco ha infatti ritenuto questa iniziativa un'ottima soluzione sia per recuperare aree urbane non utilizzate e tutelare l'ambiente, ma soprattutto per dare la possibilità a persone in difficoltà di trovare una strada alternativa per curarsi ed esprimere la propria creatività. La giunta ha inoltre approvato le linee di indirizzo per i contributi destinati all'acquisto di libri di testo per l'anno scolastico 2020/21 per gli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo grado e residenti a Udine. Il sostegno economico, complessivamente pari a 16.150 euro, viene erogato in base all'Isee (tetto massimo 10mila euro) e alla classe frequentata: fino a 8mila euro, il contributo sarà di 120, 50 e 60 euro (rispettivamente per le prime, le seconde e le terze); tra 8mila e 10mila, ci sarà un ticket rispettivamente pari a 80, 40 e 40 euro.

SCIOPERI

A rischio, lunedì 9 marzo, la raccolta dell'umido in città. La Net, infatti, ha fatto sapere che il sindacato Flaica Uniti-Cub (Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti) aderirà allo sciopero generale proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base e che interesserà tutte le categorie pubbliche e private, e, quindi, anche quelle dell'azienda che si occupa della gestione rifiuti a Udine. Come detto, l'astensione dal lavoro durerà l'intera giornata. In una nota, la Net assicura comunque che saranno garantiti i servizi minimi di legge. Nel frattempo, anche i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl hanno dichiarato lo stato di agitazione dei dipendenti del Comune, chiedendo al Prefetto di convocare un incontro di conciliazione. Il nodo della contesa riguarda in particolare indennità e progressioni orizzontali. «Intanto spiega Roberto Boezio (Fp Cgil) -, nel 2019 non c'è stata alcuna convocazione e quindi è difficile iniziare un ragionamento nel 2020 senza avere avuto un incontro utile precedente; la piattaforma contrattuale era stata inviata a febbraio dell'anno scorso e il tavolo tecnico si è riunito solo a settembre. Il 22 gennaio scorso ci siamo ritrovati per l'avvio delle trattative per la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per il 2019-2021, ma la proposta del Comune non ci ha convinto. Entro il 31 gennaio abbiamo inviato le nostre controproposte e ci aspettavamo una convocazione entro il 6 febbraio, cosa che non è avvenuta». Le sigle chiedono una quota importante di progressioni orizzontali «che mancano dal 2016/2017 spiega Boezio -, e anche allora riguardarono un numero limitato di dipendenti» e un'apertura sulle indennità: Ci è stato proposto il minimo, un euro al giorno».

Alessia Pilotto

