STAGIONE IN BILICO

BELLUNO La Conferenza delle Regioni ha approvato ieri le linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita in vista delle prossime festività. Le regole sono ben definite: si scia nelle regioni con la classificazione gialla e arancione; mascherina obbligatoria; riduzione del 50% delle persone, nelle cabine chiuse; tetto massimo di skipass giornalieri. Impianti interdetti nelle zone rosse.

LE REAZIONI

«Abbiamo voluto comunque approvare le linee guida per l'apertura delle piste di sci - dice il governatore Luca Zaia non vuol dire che abbiamo segnato un gol. Troviamo assurdo non avere le linee guida, perché semmai decidessero di aprire noi comunque le abbiamo fatte. Adesso ci sarà il confronto con il Cts (Comitato tecnico scientifico) e il governo». Il ministro per i rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D'Incà, ha chiesto al governo nazionale la massima attenzione per il settore. Se dovesse permanere la chiusura degli impianti, sentito il Cts, si dovranno garantire sostegni economici adeguati. D'Incà ne ha già parlato con Roberto Gualtieri, ministro delle Finanze.

GLI IMPIANTISTI

Renzo Minella, presidente della sezione Veneto della Associazione nazionale esercenti funiviari, incassa il primo passo verso l'apertura, nella consapevolezza che ce ne saranno altri da fare: «Intanto mettiamo in cassaforte l'approvazione del protocollo. È impegnativo da applicare, ne siamo consapevoli, ma confidiamo che ci possano essere degli emendamenti, per renderlo fruibile. Dovremo organizzarci. Le nostre indicazioni sono state lette, ma non adottate. Adesso la nostra preoccupazione è rendere applicabile questo dispositivo; siamo comunque soddisfatti che l'abbiano concordato, perché lavorare ancora, sulle nostre indicazioni, avrebbe portato ad un allungamento ulteriore dei tempi. Ci preoccupa soprattutto il contingentamento dell'afflusso di sciatori, nella vendita dei giornalieri: non sarà facile applicarlo. Resta poi il dubbio sui rapporti tra regioni di diversa classificazione, gialle, arancione, rosse». Resta la forte preoccupazione sull'avvio di una stagione. «Noi ci chiediamo quando potremo aprire - dice Minella - speriamo per Natale. Questo non significa il 25 dicembre, ma i giorni precedenti, per poterci organizzare. C'è bisogno di lavorare. Rappresentiamo una filiera economica importante, con migliaia di famiglie coinvolte, che vivono di questo».

LA PAURA

«Se non si dovessero aprire le piste da sci per Natale sarebbe tremendo, andiamo verso una crisi nera da cui sarà davvero difficile risollevarsi», ha dichiarato ieri Enrico Ghezze presidente della società Faloria, a Cortina. «Il periodo delle feste di Natale fino all'Epifania per noi rappresenta più di un terzo del fatturato di tutta la stagione - spiega - l'unica cosa positiva di questa vicenda è che per la prima volta ci si accorge dell'importanza del nostro comparto: dietro alle piste da sci gira tutta un'economia che va dai bar, ai ristoranti, agli alberghi, agli esercizi commerciali». Ghezze poi avverte: «Anche le previste restrizioni dovranno essere commisurate all'importanza e alla grandezza della località sciistica: il limite di 150 skipass giornalieri, per una località come Cortina dove la media è di 3 mila skipass giornalieri sarebbe un niente assoluto».

