Ogni tre minuti, a Mestre, qualcuno prende una multa. Chi per eccesso di velocità, chi per passaggio con il rosso: autovelox e T-Red, in città, sono la croce degli automobilisti. Nel corso del 2017 sono state rilevate complessivamente 165.517 violazioni grazie alla strumentazione elettronica della Polizia municipale. I quattro autovelox storici sul ponte della Libertà (due verso Venezia e due verso Mestre) hanno sorpreso ben 59.465 veicoli sopra i 70 km orari, praticamente 163 al giorno. Il record l'hanno però fatto i due autovelox del...