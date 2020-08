I COMPAESANI

CORBOLA La tranquillità della comunità di Corbola è stata bruscamente interrotta dalla notizia della morte di Terenzio Roma per mano del figlio omonimo, noto a tutti come Simone.

L'uomo, 85enne, viveva da solo con il figlio, nato da una seconda compagna nel 1975, che si occupava da tempo della sua cura in tutto e per tutto. In paese Simone era conosciuto da chiunque perché per spostarsi si muoveva sempre con la sua bicicletta. Tranquillo e pacato, chi ha avuto modo di relazionarsi con lui dice che non ha mai detto una parola fuori posto.

Anzi, nonostante le sue problematiche psichiche, non aveva mai creato problemi di nessun tipo. In giro c'è poca voglia di parlare di quello che è successo, la famiglia ha deciso di non rilasciare dichiarazioni in merito all'accaduto e tante persone preferiscono non esprimersi, un po' per rispetto, un po' per la ritrosia tipica della gente di fiume.

Chi è stato alle scuole medie con Simone e lo ha visto crescere però sottolinea: «Non è mai stato cattivo, mai. Anche quando veniva al bar è sempre stato tranquillo, mai una volta che abbia fatto qualche scatto. Accudiva ormai da anni il papà, in quella casa vivevano soltanto loro due. Gli prendeva sempre le brioche».

Erano talmente silenziosi, che sembra che nessuno si sia accorto della tragedia che si è consumata lungo via Rosetta Pampanini nel tardo pomeriggio di mercoledì in quella grande casa immersa nella sterpaglia e rottami di vecchie auto.

«Io sono tornata molto tardi da lavoro - racconta una vicina di casa -. Non ho proprio sentito, né visto nulla. Il ragazzo era molto tranquillo, una volta è venuto qui da noi a chiedere un po' di latte per il padre. Mi spiace molto per quello che è successo. Non lo conoscevo molto bene perché è un po' più grande di età, ma è sempre stato un buono».

Una famiglia che si è sempre arrangiata, con i ritmi praticamente scanditi nella quotidianità, che era seguita da Simone in ogni particolare fin da quanto il papà non riusciva più a muoversi.

«Proprio quel giorno l'ho incrociato un paio di volte in bicicletta e l'ho salutato dichiara Francesco Pericoli un compaesano che lo vedeva al bar -. Non so come sia potuto arrivare a un punto del genere. Per quello che lo conoscevo io, nonostante i problemi che aveva, è sempre stato un ragazzo molto rispettoso. Non capisco cosa possa essere scattato dentro di lui».

Cos'è successo e perché? Sono le domande che risuonano un po' ovunque in questa piccola comunità che si è ritrovata a fare i conti con questa inaspettata tragedia familiare. E qualche critica inevitabilmente arriva: «Adesso è facile piangere sul latte versato, si sarebbe dovuti intervenire prima. Esistono altre situazioni di questo tipo, ma si aspetta sempre che la situazione degeneri. Forse si sarebbe potuto fare qualcosa di più».

A.Nan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA