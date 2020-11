CALZATURIERO Anche la Conferenza dei sindaci della Riviera del Brenta dà la propria disponibilità a ogni forma di collaborazione con le Istituzioni volta a trovare forme di aiuto per la risoluzione ed il superamento della crisi in corso. E' il sindaco di Fossò, Federica Boscaro, attuale presidente del gruppo dei sindaci rivieraschi, a scrivere una lettera ai presidenti di Acrib, di Confindustria Venezia e alle sigle sindacali: I dieci Comuni della Riviera del Brenta hanno chiesto alla Regione Veneto il riconoscimento giuridico della Conferenza stessa e, nel documento programmatico, hanno inserito il Distretto della Calzatura scrivendo che contribuisce in modo rilevante all'economia del territorio, eccellenza delle maestranze locali e del Made in Italy. I dieci Comuni, in collaborazione con le associazioni di Categoria, sono impegnati a promuovere, con iniziative culturali, il Distretto, che andrebbe ulteriormente sostenuto e valorizzato da investimenti regionali. E' infatti opinione della Conferenza, viste le difficoltà che le aziende del Distretto Calzaturiero dell'area stanno attraversando a causa delle problematiche generate dalla pandemia, che la produzione di eccellenza delle calzature sia una importantissima risorsa per il territorio e pertanto vada in ogni modo preservata. (s.zan.)

