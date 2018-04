CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ogni città ha le sue case, ossia gli alloggi per i residenti, così come ogni città ha cercato e cerca di abbellirsi per il benessere dei propri abitanti. Perché la città è fatta per chi ci abita e più è accogliente meglio ci si vive e inoltre attira la curiosità e l'interesse di chi non ha la fortuna di potervi risiedere. Così la città, oltre a essere abitata e a costituire dunque qualcosa di vivo, di pulsante, viene anche visitata da estranei che spesso rimangono incantati dalla sua bellezza.A Venezia e ai suoi residenti è...