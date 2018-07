Oggi Wanbao mette la firma sulle 93 lettere di licenziamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAMEL Niente accordo sindacale, oggi scatta la procedura di licenziamento collettivo per 93 lavoratori della Wanbao Acc di Mel. Ma da parte delle associazioni di categoria (confindustria, confcommercio, Appia e confartigianato) c'è l'apertura a rimediare: il prossimo 26 luglio si troveranno intorno ad un tavolo per incrociare le professionalità in esubero dallo stabilimento zumellese e le professionalità richieste dal mondo del lavoro provinciale.LA GIORNATAÈ stata una lunga mattinata, quella di ieri nel cuore di Mel. Alle 10 è...