Oggi stesso copione di ieri, ma poi il sole farà capolino

IL PUNTO METEOBELLUNO Prima l'abbassamento della quota neve, poi il ritorno del bel tempo e l'inversione termica. Il menù dei prossimi giorni è servito. Lo porta in tavola l'Arpav di Arabba che negli ultimi giorni ha azzeccato alla precisione le nevicate previste. Il bollettino meteo per i prossimi giorni non usa giri di parole: neve anche oggi, perlomeno fino al primo pomeriggio; poi sole. La mattinata continuerà sul copione di ieri, con precipitazioni diffuse su tutto il territorio provinciale. Neve fino a fondovalle sulle Dolomiti e in...