CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Oggi si torna a scuola, ma il riavvio delle lezioni è a rischio. Anief e Cobas hanno infatti indetto uno sciopero per la giornata odierna. La protesta è indirizzata a dire un forte no alla sentenza del Consiglio di Stato che metterà fuori dalle graduatorie a esaurimento (consentono l'ingresso più immediato al posto di ruolo) trecento maestre che hanno conseguito il diploma entro l'anno 2001-2002, epoca in cui il titolo veniva considerato abilitante. Dalla sede Anief di Pordenone partiranno gli insegnanti che aderiscono allo sciopero per...