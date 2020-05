LA RIPARTENZA

BELLUNO Stracci e disinfettante a manetta. Così, da stamattina, le vetrine sono a nuovo, le porte spalancate. E si attendono i clienti. I bar e i negozi di Belluno cominciano una nuova vita. C'è ottimismo nelle parole di Luca Dal Poz, direttore di Ascom-Confcommercio. A lui compete l'aspetto tecnico delle riaperture. A lui, quindi, chiediamo riflessioni sul Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) partorito ieri mattina alle 3.30. «Dita incrociate, speriamo che sia finita qui parole a caldo, con metafora presa dall'atletica - abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, ma mancano ancora un paio di barriere da saltare, c'è l'ultima curva da percorrere».

LA PRATICA

Ad Ascom fanno capo, tra imprese e professionisti, 2300 iscritti. La sua missione, nei tre mesi di chiusura forzata, ha puntato alla semplificazione: «Abbiamo cercato di dare istruzioni certe precisa Dal Poz cioè di tradurre in modo concreto le linee date dai provvedimenti che venivano via via pubblicati». Il copia-incolla delle norme, girate agli imprenditori, non è sufficiente, non serve. Perché spesso la normativa non è scritta in modo facilmente fruibile. È lo stesso direttore a precisare: «Chi sta dietro ad un banco deve sapere come comportarsi a livello pratico». Ecco che, a tal proposito, tre giorni fa Ascom ha organizzato un incontro per rispondere a vari quesiti. A collegarsi online sono stati 200 pubblici esercizi. Le domande non hanno riguardato i massimi sistemi: «C'è chi ha chiesto quante volte bisogna pulire i bagni, chi ha posto la questione della gestione delle stoviglie, chi voleva sapere quante persone potevano entrare nel locale».

IL RILANCIO

In realtà, fino a ieri pomeriggio, in mano a Luca Dal Poz c'era solamente la bozza del Decreto del presidente del Consiglio: «C'è chiarezza su alcune questioni, ad esempio sulle discoteche. Il problema è su alcune norme più generiche dove è preposta a decidere la Regione». Sostanzialmente Dal Poz mostra ottimismo: «È stato recepito dal governo un atteggiamento che permette di operare in maniera imprenditoriale, seppure con la prudenza dovuta. È ciò che Confcommercio aveva chiesto». Certo è che c'è chi ha pagato carissimo il lockdown. «A cominciare - dice Dal Poz - da tutto il settore dei pubblici esercizi, bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie. Solo una parte si è salvata con l'asporto e la consegna a domicilio». Disastro, invece, per il settore abbigliamento. «Un massacro - afferma senza mezzi termini -, con la merce in magazzino già pagata, di cui una parte andrà inutilizzata visto che si passa dall'inverno all'estate per scarpe e vestiti». Ascom ha cercato di offrire soluzioni per potersi rimettere in moto. Non manca una critica: «L'effetto annuncio, l'anticipazione di regole prima dell'arrivo della documentazione».

IL PRESIDENTE

Paolo Doglioni, presidente Ascom, non lesina il ringraziamento ai suoi funzionari: «Hanno fatto miracoli, seguendo imprenditori disperati». Poi l'analisi del momento: «Sono contento della normativa regionale che ha dato la possibilità di aprire in una maniera che con le precedenti regole sarebbe stato impossibile. Ora abbiamo allertato tutti gli associati, chiedendo che rispettino le regole, improntando questo passaggio difficile in modo costruttivo».

Daniela De Donà

