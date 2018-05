Oggi sciopero in tutte le sedi delle Acciaierie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAPADOVA Questa mattina, dalle 6, tutti i sei siti delle Acciaierie Venete d'Italia saranno in sciopero per 24 ore. In via Silvio Pellico, dove si trova un altro sito produttivo dell'azienda, ci sarà un presidio di solidarietà. Lo stabilimento di riviera Francia è sotto sequestro e tutte le attività produttive e lavorative sono ferme fino a data da destinarsi. E anche altre aziende siderurgiche del Veneto saranno in sciopero di solidarietà domani.Lo annunciano Loris Scarpa, segretario provinciale della Fiom, che è rimasto al...