VENEZIA Riaprono anche altre importanti sedi museali, che hanno sempre garantito il completamento e la complementarietà dell'offerta culturale veneziana rispetto ai musei nazionali e ai musei civici.

La Scuola Grande, celebre in tutto il mondo per il ciclo del Tintoretto, riaprirà proprio oggi. In occasione di questa importante riapertura, oggi e domani sarà possibile partecipare alle visite guidate alle 10, 11 e 15, senza supplementi sul costo del biglietto. Ovviamente, il distanziamento previsto dai provvedimenti anti covid, impone uno scaglionamento delle presenze, per cui saranno disponibili soltanto 10 posti per ogni turno. Un'altro aspetto positivo, se si considera che la Scuola solitamente è molto affollata e in 10 si avrà la possibilità di assaporare bene i capolavori sulle pareti e sul soffitto. Per prenotare scrivere a snrocco@libero.it oppure telefonare allo 0415234864.

Riapre oggi anche il Museo ebraico al Ghetto. Per le due prime settimane di febbraio, aprirà nella sede temporanea i giovedì dalle 11 alle 18.30 e i venerdì dalle 10 alle 15.30. Per i veneziani, il costo del biglietto sarà di 7 euro in luogo dei 10 dell'ordinario. Nel costo del biglietto è compresa la visita alla sinagoga Spagnola e al piccolo midrash Cohanim situato al suo interno, accompagnati da personale specializzato del museo, nel rispetto della distanza fisica tra le persone. Inoltre, su prenotazione, la visita del museo e delle sinagoghe sarà prevista tutti i giorni, assieme ad altri itinerari preparati da guide ufficiali. Per prenotare scrivere a prenotazioni.mev@coopculture.it.

Riapre infine lo spazio Olivetti di piazza San Marco a partire dalla prossima settimana dalle 10 alle 18.30 dal martedì al venerdì. Gestito dal Fai - Fondo per l'Ambiente italiano, il negozio è uno dei capolavori del grande architetto Carlo Scarpa. La prenotazione non è obbligatoria ma consigliata, dato il piccolo numero di persone che potrà accedervi (sul web: https://fondoambiente.it/luoghi/negozio-olivetti/visita).

Il Fai contesta la decisione del Governo di non poter aprire nei fine settimana: «La riapertura nei soli giorni feriali è un ostacolo fortemente penalizzante. L'apertura nei fine settimana, nei limiti della lotta alla pandemia, è per la sopravvivenza stessa dei musei una necessità assoluta».

