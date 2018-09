Oggi premio FriulAdria al giallo storico Monaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGRAMMA DI OGGIPORDENONE Prima del gran finale di domenica, oggi a Pordenonelegge tiene banco la consegna del Premio Credit Agricole FriulAdria 2018 a Robert Harris, alle 18 Teatro Verdi, per un'opera che è una lezione fra storia e letteratura: Monaco (edito in Italia da Mondadori) è un giallo storico che ruota intorno alle decisioni del 1938 quando Neville Chamberlain trattò con Hitler per evitare lo scoppio della guerra.ANTEPRIMEAlle 15.30, Palazzo della Provincia,John Banville presenterà Isabel regalando alla memorabile...