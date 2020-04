COMMERCIO

FELTRE Dopo la riapertura del mercato di Feltre di venerdì, oggi si replica. Anche in questo caso è stato redatto un piano straordinario che regola il posizionamento dei banchi, i varchi di entrata e di uscita e le regole che tutti devono rispettare per poter accedervi. Un banco di prova importante visto che il mercato del martedì registra sempre il maggior affollamento sia di clienti che di ambulanti.

IL DEBUTTO

Venerdì dopo alcune settimane di assenza, il mercato aveva riaperto i battenti. Tante le limitazioni: presenza dei soli banchi di generi alimentari, accesso ai soli residenti del comune di Feltre, obbligo di guanti e mascherine. In questa prima giornata erano presenti solo otto banchi. Circa 200 le persone che hanno approfittato, poche rispetto all'afflusso solito, ma la notizia della riapertura era stata data solo il giorno prima e non tutti ne sono venuti a conoscenza in tempo. Tutti hanno comunque rispettato le regole.

LA REPLICA

Dopo la riapertura di venerdì, il mercato torna anche oggi, giornata più impegnativa visto che ci saranno 17 ambulanti disposti lungo un lato di viale Campogiorgio. Il primo banco sarà collocato all'altezza della galleria Fratelli Angelini, dov'è posto il varco d'ingresso mentre l'ultimo sarà all'imbocco degli ascensori dov'è posto il varco d'uscita. Tutto è regolato da un piano straordinario redatto dagli uffici competenti insieme alla polizia locale e all'associazione di categoria. Nel piano straordinario quindi si spiega che si accede all'area del mercato da un unico ingresso che il comune ha posto, appunto, in corrispondenza della Galleria Fratelli Angelini, dove sarà presente un'area di rispetto esterna, che consenta il formarsi di una eventuale coda ordinata per rispettare le condizioni di distanziamento sociale previste dalle normative in atto. L'uscita è prevista sul lato opposto verso Campo Mosto, all'altezza della torre ascensori. Il controllo di accesso e uscita sarà a cura dei volontari della Protezione Civile che, oltre a mettere in atto tutte le misure necessarie per prevenire la formazione di assembramenti, dovranno garantire il distanziamento sociale. L'accesso all'area del mercato è consentito ai soli residenti nel comune di Feltre, dotati di mascherine protettive e guanti monouso e ad un solo componente per nucleo familiare, fatte salve situazioni di accompagnamento o vigilanza.

A LONGARONE

Ancora quaqlche giorno di pazeinza invece per Longarone dove il mercato settimanale riaprirà venerdì, sempre esclusivamente per i banchi di generi alimentari. L'area di piazza Jacopo Tasso, nuova locazione da qualche mese dell'appuntamento settimanale, sarà perimetrata, con ingresso scaglionato e controllato, e vi si potrà accedere solo con guanti, mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza di due metri fra le persone. La riapertura, pur con tutte le limitazioni imposte dall'emergenza Coronavirus, è resa possibile dall'ordinanza firmata il 13 aprile scorso dalla Regione Veneto. L'orario di apertura per il pubblico è dalle 8 alle 12. Nel mercato troveranno posto solo i banchi di tipo agroalimentare, i piccoli produttori agricoli, tutte attività permesse dagli ultimi decreti del Governo. (E.S.)

